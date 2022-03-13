Російська армія зосередилася на наступі в зоні ООС – Арестович

Противник визначився з напрямком основних зусиль і зосередився на наступі на наші сили в зоні ООС, сказав у неділю на брифінгу в Києві радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Ми стримуємо його, завдаємо потужних ударів у відповідь. Було знищено значну живу силу та техніку противника в Херсонській області", - сказав він.

За словами Арестовича, "тримаються Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, Київщина". "На півночі та в районі Харкова противника зупинено, він здійснює заходи щодо перегрупування, підтягування сил і активних бойових дій не проводить", - сказав він.