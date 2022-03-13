На Донбасі ліквідовано ворожу ДРГ під час спроби зайти до населеного пункту - Нацгвардія

Військовослужбовці Національної гвардії України ліквідували диверсійно-розвідувальну групу противника поблизу одного з населених пунктів у районі проведення Операції об'єднаних сил.

Як повідомляється на сторінці Нацгвардії у Facebook, усіх диверсантів було знищено. Окупанти мали при собі гранати, міни та зброю і намагалися пройти в один із населених пунктів. "План ворога вдалося нейтралізувати", - йдеться в повідомленні.

Назва населеного пункту не повідомляється.

Джерело: https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/332893812208710