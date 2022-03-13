Події

12:53 13.03.2022

На Донбасі ліквідовано ворожу ДРГ під час спроби зайти до населеного пункту - Нацгвардія

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Військовослужбовці Національної гвардії України ліквідували диверсійно-розвідувальну групу противника поблизу одного з населених пунктів у районі проведення Операції об'єднаних сил.

Як повідомляється на сторінці Нацгвардії у Facebook, усіх диверсантів було знищено. Окупанти мали при собі гранати, міни та зброю і намагалися пройти в один із населених пунктів. "План ворога вдалося нейтралізувати", - йдеться в повідомленні.

Назва населеного пункту не повідомляється.

Джерело: https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/332893812208710

Теги: #війна #ліквідація #дрг #оос
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