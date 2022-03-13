Події

11:21 13.03.2022

За час військової агресії РФ в Україні загинуло 85 дітей, близько сотні поранено – Офіс генпрокурора

2 хв читати
За час військової агресії РФ в Україні загинуло 85 дітей, близько сотні поранено – Офіс генпрокурора

Через збройну агресію РФ в Україні загинуло 85 дітей, близько сотні дістали поранень, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Внаслідок збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 13 березня в Україні вже загинули 85 дітей і майже 100 поранених. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі.

У повідомленні зазначається, що обстріли цивільного населення. 11 березня під час спроби евакуації окупантами був розстріляний цивільний автомобіль. Внаслідок обстрілу загинула дитина - юний гравець футбольної команди ДЮСШ "Атлет" Дмитро.

За інформацією Офісу генпрокурора, також увечері 11 березня біля с. Гусарівка Ізюмського району Харківської області, на блокпосту окупанти розстріляли легковий автомобіль, внаслідок чого загинула жінка та дитина.

"12 березня на автомобільній дорозі у селищі Гусарівка Балаклійського району Харківської області через обстріл приватного автомобіля загинула сім'я з 3-річною дитиною", - йдеться у повідомленні.

У відомстві інформують, що через бомбардування та обстріл пошкоджено 369 навчальних закладів, 57 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань на Донеччині – 119 навчальних закладів. У Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 28, Херсонській – 21, у столиці – 17.

За інформацією Офісу генпрокурора, лише 12 березня окупанти пошкодили 11 навчальних закладів у Миколаївській області. Крім того, зазнали обстрілів 11 лікувальних закладів та 3 центри реабілітації, зокрема для дітей з інвалідністю.

"Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", - уточнюється в повідомленні.

 

Теги: #діти #війна #огп
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:55 13.03.2022
АСНУ застерігає потенційних покупців від придбання житла до завершення режиму воєнного стану

АСНУ застерігає потенційних покупців від придбання житла до завершення режиму воєнного стану

09:49 13.03.2022
В'їзд до Чугуєва забороняється для запобігання проникненню ворожих ДРГ - РВА

В'їзд до Чугуєва забороняється для запобігання проникненню ворожих ДРГ - РВА

09:27 13.03.2022
РФ втратила в Україні понад 12 тисяч осіб особового складу, 374 танки, 74 літаки та 62 РСЗВ – Генштаб ЗСУ

РФ втратила в Україні понад 12 тисяч осіб особового складу, 374 танки, 74 літаки та 62 РСЗВ – Генштаб ЗСУ

08:40 13.03.2022
У результаті авіанальоту на потяг "Краматорськ-Львів" одна людина загинула, одну поранено – голова Донецької ОВА

У результаті авіанальоту на потяг "Краматорськ-Львів" одна людина загинула, одну поранено – голова Донецької ОВА

08:21 13.03.2022
У Харкові рятувальники під завалами знайшли тіло жінки – ДСНС

У Харкові рятувальники під завалами знайшли тіло жінки – ДСНС

07:38 13.03.2022
У результаті обстрілів у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопровід – голова Луганської ОВА

У результаті обстрілів у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопровід – голова Луганської ОВА

07:22 13.03.2022
Минулої доби українські військові знищили шість одиниць техніки ворога – Генштаб ЗС України

Минулої доби українські військові знищили шість одиниць техніки ворога – Генштаб ЗС України

06:29 13.03.2022
У неділю на Сумщині не буде зелених коридорів - голова Сумської ОДА

У неділю на Сумщині не буде зелених коридорів - голова Сумської ОДА

06:19 13.03.2022
Наразі розслідується 1717 кримінальних проваджень військових злочинів РФ - Венедіктова

Наразі розслідується 1717 кримінальних проваджень військових злочинів РФ - Венедіктова

00:44 13.03.2022
Агресор продовжує готувати наступ на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках – Генштаб ЗСУ

Агресор продовжує готувати наступ на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках – Генштаб ЗСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Денісова назвала маршрути гумкоридорів у неділю

Російські війська застосували фосфорні боєприпаси у Попасній – голова Луганської ОВА

Унаслідок авіаудару на Львівщині загинули дев'ятеро людей, 57 дістали травм

Окупанти викрали мера Дніпрорудного – голова Запорізької ОДА

Ситуація на ЗАЕС і ЧАЕС суперечить принципу безпеки – голова МАГАТЕ

ОСТАННЄ

У столиці сформовано двотижневий запас продуктів – КДВА

Глава Миколаївської ОВА: в результаті бомбардування в Миколаєві загинули 9 людей

Внаслідок авіаудару у Львівській області загинуло 9 людей, 57 дістали травм – Козицький

Верещук закликає громадян з метою безпеки евакуюватися тільки відкритими гуманітарними коридорами

Джонсон зустрінеться з лідерами країн Північної Європи та Балтії для обговорення заходів протистояння Росії

Верещук вимагає від Росії звільнити захопленого окупантами співробітника ДСНС

Денісова назвала маршрути гумкоридорів у неділю

Російські війська застосували фосфорні боєприпаси у Попасній – голова Луганської ОВА

Унаслідок авіаудару на Львівщині загинули дев'ятеро людей, 57 дістали травм – Козицький

За добу ворог здійснив майже 50 обстрілів житлових районів населених пунктів на Харківщині - Синєгубов

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА