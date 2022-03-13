За час військової агресії РФ в Україні загинуло 85 дітей, близько сотні поранено – Офіс генпрокурора

Через збройну агресію РФ в Україні загинуло 85 дітей, близько сотні дістали поранень, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Внаслідок збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 13 березня в Україні вже загинули 85 дітей і майже 100 поранених. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі.

У повідомленні зазначається, що обстріли цивільного населення. 11 березня під час спроби евакуації окупантами був розстріляний цивільний автомобіль. Внаслідок обстрілу загинула дитина - юний гравець футбольної команди ДЮСШ "Атлет" Дмитро.

За інформацією Офісу генпрокурора, також увечері 11 березня біля с. Гусарівка Ізюмського району Харківської області, на блокпосту окупанти розстріляли легковий автомобіль, внаслідок чого загинула жінка та дитина.

"12 березня на автомобільній дорозі у селищі Гусарівка Балаклійського району Харківської області через обстріл приватного автомобіля загинула сім'я з 3-річною дитиною", - йдеться у повідомленні.

У відомстві інформують, що через бомбардування та обстріл пошкоджено 369 навчальних закладів, 57 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань на Донеччині – 119 навчальних закладів. У Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 28, Херсонській – 21, у столиці – 17.

За інформацією Офісу генпрокурора, лише 12 березня окупанти пошкодили 11 навчальних закладів у Миколаївській області. Крім того, зазнали обстрілів 11 лікувальних закладів та 3 центри реабілітації, зокрема для дітей з інвалідністю.

"Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", - уточнюється в повідомленні.