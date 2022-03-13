Джонсон зустрінеться з лідерами країн Північної Європи та Балтії для обговорення заходів протистояння Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок планує прийняти лідерів країн, що входять до складу Об'єднаних експедиційних сил, для обговорення нових шляхів тиску на Росію, повідомив офіс прем'єра.

"Європейську безпеку похитнули дії Росії в Україні, і разом з нашими партнерами ми вживемо заходів для забезпечення того, щоб ми стали сильнішими і згуртованішими, ніж раніше", - йдеться у заяві Джонсона.

Він зазначив, що "разом із партнерами по Північному та Балтійському морям ми маємо забезпечити захист від втручання Росії та її впливу на наші постачання енергоносіїв, економіку та цінності".

Як зазначається у повідомленні, очікується, що лідери погодяться на проведення додаткових військових навчань у Північній Атлантиці та Балтійському морі.

Об'єднані експедиційні сили – створена у 2014 році з ініціативи Великої Британії коаліція, до якої увійшли Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція.