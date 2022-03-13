У результаті авіанальоту на потяг "Краматорськ-Львів" одна людина загинула, одну поранено – голова Донецької ОВА

У результаті нічного авіанальоту на евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів" загинула 1 особа, 1 – було поранено, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Близько 00:00 години в результаті авіанальоту отримав пошкодження евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів". У результаті цього цинічного злочину одна людина загинула, одна – поранена", - написав Кириленко в Telegram-каналі в неділю.

У свою чергу, "Укрзалізниця" повідомляє, що в ніч з 12 на 13 березня поблизу ст. Брусин на Донеччині був уражений уламками під час обстрілу пасажирський поїзд. Він прямував як евакуаційний рейс до Лимана, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей, які опинилися біля зони запеклих бойових дій.

"Від нанесених пошкоджень одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні м. Слов'янськ, де зараз їй надається допомога. Укрзалізниця наразі докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду пошкодженого поїзда та всіх пасажирів, зокрема близько 100 дітей, які чекали на спасіння на вокзалі м. Лиман", - йдеться в повідомленні.