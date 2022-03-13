Події

08:40 13.03.2022

У результаті авіанальоту на потяг "Краматорськ-Львів" одна людина загинула, одну поранено – голова Донецької ОВА

1 хв читати
У результаті авіанальоту на потяг "Краматорськ-Львів" одна людина загинула, одну поранено – голова Донецької ОВА

У результаті нічного авіанальоту на евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів" загинула 1 особа, 1 – було поранено, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Близько 00:00 години в результаті авіанальоту отримав пошкодження евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів". У результаті цього цинічного злочину одна людина загинула, одна – поранена", - написав Кириленко в Telegram-каналі в неділю.

У свою чергу, "Укрзалізниця" повідомляє, що в ніч з 12 на 13 березня поблизу ст. Брусин на Донеччині був уражений уламками під час обстрілу пасажирський поїзд. Він прямував як евакуаційний рейс до Лимана, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей, які опинилися біля зони запеклих бойових дій.

"Від нанесених пошкоджень одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні м. Слов'янськ, де зараз їй надається допомога. Укрзалізниця наразі докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду пошкодженого поїзда та всіх пасажирів, зокрема близько 100 дітей, які чекали на спасіння на вокзалі м. Лиман", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #рф #жертви #війна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:05 13.03.2022
На Донеччині окупанти обстріляли дитячий оздоровчий центр та Святогірську лавру, є поранені – голова ОВА

На Донеччині окупанти обстріляли дитячий оздоровчий центр та Святогірську лавру, є поранені – голова ОВА

09:02 13.03.2022
Російський агресор завдав авіаудару по заводу "Зоря" у Миколаєві – голова Миколаївської ОДА

Російський агресор завдав авіаудару по заводу "Зоря" у Миколаєві – голова Миколаївської ОДА

08:57 13.03.2022
Агресор обстріляв Святогірську лавру - СБУ

Агресор обстріляв Святогірську лавру - СБУ

08:21 13.03.2022
У Харкові рятувальники під завалами знайшли тіло жінки – ДСНС

У Харкові рятувальники під завалами знайшли тіло жінки – ДСНС

07:38 13.03.2022
У результаті обстрілів у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопровід – голова Луганської ОВА

У результаті обстрілів у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопровід – голова Луганської ОВА

07:22 13.03.2022
Минулої доби українські військові знищили шість одиниць техніки ворога – Генштаб ЗС України

Минулої доби українські військові знищили шість одиниць техніки ворога – Генштаб ЗС України

06:29 13.03.2022
У неділю на Сумщині не буде зелених коридорів - голова Сумської ОДА

У неділю на Сумщині не буде зелених коридорів - голова Сумської ОДА

06:19 13.03.2022
Наразі розслідується 1717 кримінальних проваджень військових злочинів РФ - Венедіктова

Наразі розслідується 1717 кримінальних проваджень військових злочинів РФ - Венедіктова

00:44 13.03.2022
Агресор продовжує готувати наступ на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках – Генштаб ЗСУ

Агресор продовжує готувати наступ на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках – Генштаб ЗСУ

00:09 13.03.2022
Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна завоювала рекордні 29 медалей на зимовій Паралімпіаді в Пекіні

Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено установку комплексної підготовки газу "Шебелинкагазвидобування", постраждала одна особа - ДСНС

На Донеччині окупанти обстріляли дитячий оздоровчий центр та Святогірську лавру, є поранені – голова ОВА

Ворог завдав третій ракетний удар по аеропорту Івано-Франківська - мер

У результаті обстрілів у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопровід – голова Луганської ОВА

ОСТАННЄ

Україна завоювала рекордні 29 медалей на зимовій Паралімпіаді в Пекіні

Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено установку комплексної підготовки газу "Шебелинкагазвидобування", постраждала одна особа - ДСНС

Ворог завдав третій ракетний удар по аеропорту Івано-Франківська - мер

Окупанти завдали авіаудару Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині

Окупанти завдали авіаудару Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині

У Китаї спостерігається різке зростання кількості заражень на COVID-19 - Держкомздоров'я КНР

Район консульства США в іракському Ербілі зазнав ракетного обстрілу, жертв немає - ЗМІ

13 березня: Цей день в Україні та в світі

Джонсон зустрінеться з лідерами країн Північної Європи та Балтії для обговорення заходів протистояння Росії

Зеленський надав звання Героя України 8 військовослужбовцям, 6 з них – посмертно – указ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА