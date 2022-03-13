Події

06:11 13.03.2022

США виділять Україні $200 млн на додаткове озброєння і техніку - Блінкен

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США виділять Україні $200 млн на додаткове озброєння і техніку - Блінкен

США виділять Україні $200 млн на додаткове озброєння і техніку, повідомляє Державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Я авторизував виділення Україні до 200 мільйонів доларів на додаткове озброєння і техніку. Це безпрецедентне четверте фінансування менше ніж за рік приведе до того, що загальна допомога США в сфері безпеки, надана Україні, з січня 2021 року перевищить 1,2 мільярда доларів", - написав Блінкен на своїй сторінці в твітері в неділю.

Джерело: https://twitter.com/SecBlinken/status/1502776202154684421

Теги: #сша #допомога
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