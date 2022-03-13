Окупанти намагаються в Херсонській області повторити сумний досвід створення псевдореспублік

Росія намагається на Херсонщині повторити досвід створення псевдореспублік, але їй це не вдасться, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Окупанти на території Херсонської області намагаються повторити сумний досвід утворення псевдореспублік. Шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів. Шукають, кого підкупити. Щоб організувати так звану ХНР. Таку ж мертвонароджену, як і "ДНР" і "ЛНР", - сказав він у відеозверненні в ніч із суботи на неділю.

"Вони роблять це всупереч волі людей, які щоденно виходять протестувати і які хочуть Україну", – сказав Зеленський.

Водночас він додав: "Хочу сказати деяким діячам і діячкам, яким не вистачило гидливості відмовитися від розмов з окупантами... Хочу сказати – якщо хтось із них раптом спокусився на пропозиції від окупантів. Ви підписуєте собі вирок. Вирок – піти слідом за більш ніж 12 тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати".

"Відбулося екстрене засідання Херсонської обласної ради. 44 депутати ухвалили рішення, що Херсонщина – це Україна, і жодним псевдореспублікам там не місце", - сказав він.