Події

00:56 13.03.2022

Гуманітарний вантаж для Маріуполя заночував у Бердянську - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що гуманітарний вантаж, який вирушив напередодні із Запоріжжя до Маріуполя, "заночував" у Бердянську через складність маршруту і має прибути в точку призначення вдень 13 березня.

"Гуманітарний вантаж для Маріуполя має бути завтра вдень. Через складність маршруту йому довелося заночувати в Бердянську", - заявив Зеленський у відеозверненні у ніч на неділю.

Він також додав, що узгоджені з РФ гуманітарні коридори спрацювали, завдяки чому вдалося евакуювати 12 тис. 729 осіб.

Теги: #маріуполь #зеленський
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