Події

22:40 12.03.2022

Верещук: Це не 2014 рік, боляче буде тим, хто подумав, що зможе створити ХНР

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Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук припускає, що за співпрацею з російськими військами на півдні може стояти колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів Євген Балицький.

"Галина Данильченко (депутат міськради Мелітополя – ІФ) говорить, що треба створити якусь "Раду народних депутатів". Тобто, вони намагаються співпрацювати з російськими військами... СБУ це все відомо. СБУ підозрює, що – можливо – за плечима Галини та всіх, хто зараз намагатиметься розгойдувати ситуацію, стоїть такий собі Євген Балицький, колишній депутат ВРУ від Партії регіонів", - цитує Верещук пресслужба міністерства.

"Хочу одразу попередити: це не 2014 рік. Відкрийте Кримінальний кодекс та подивіться на зміни, які ми нещодавно прийняли. А саме – скільки років на вас чекає за ґратами. Ми чітко спрацюємо. Повірте, ми все знаємо. І якщо пан Балицький вважає, що він зможе зараз – якимось чином, співпрацюючи з окупаційною владою – утриматись, а потім ще і її представляти – він дуже помиляється", - заявила віцепрем'єр.

Вона наголосила, що херсонці розуміють, що окупаційні війська захопили територію та тимчасово намагаються встановити свій політичний порядок.

"Ще раз повторюю: це не 2014 рік. Ми діятимемо, маючи досвід. І, повірте, боляче буде тим людям, які подумали, що можуть створити "ХНР", або ще якусь "НР" у нас на території Української держави!", – наголосила Верещук.

Теги: #позиція #верещук #колаборанти
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