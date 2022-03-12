У суботу евакуйовано понад 10 тис. осіб із Сумської області – голова ОДА

За день 12 березня було евакуйовано 10052 особи з населених пунктів Сумської області, повідомив голова обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"12 березня "зеленим коридором" виїхали 1453 авто — 5729 громадян, 113 автобусів — 4343 особи, один мікроавтобус — 10 громадян", написав Живицький у телеграмі.

Евакуація здійснювалася із Сум, Лебедина, Конотопа, Тростянця, сіл Писарівка та Краснопілля.

Джерело: https://t.me/Zhyvytskyy/1080