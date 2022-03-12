На засіданні сесії Херсонської облради схвалено звернення про те, що Херсонщина – це Україна – Рибалко

На екстреному засіданні сесії Херсонської обласної ради було ухвалено звернення про те, що Херсонщина – це Україна, повідомив віцепрезидент Української асоціації виробників картоплі Сергій Рибалко.

"Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. Засідання проходило у режимі Zoom, що передбачено регламентом. Сесія 44 голосами схвалила звернення про те, що Херсонщина – це Україна", - повідомив Рибалко на своїй сторінці в Facebook у суботу.

Джерело: https://www.facebook.com/rybalko.serhiy/posts/353114856826432