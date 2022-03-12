Російські окупанти зривають рух гуманітарних конвоїв – голова Запорізької ОВА

Російські військові зривають рух двох гуманітарних конвоїв, повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"При спробі обійти зірваний міст, конвой зіткнувся з бойовою позицією російських військ, які не пропустили його. На цей момент гуманітарний конвой зупинився поблизу Кам'янського. Тривають спроби евакуації людей в пішому порядку", - написав Старух у Telegram-каналі в суботу.

"Інший гуманітарний конвой, що вирушив до Маріуполя, на всьому шляху слідування, який контролюється російськими військами, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни. У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18:00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська", - прокоментував голова Запорізької ОВА другий випадок перегородження руху конвою.

Джерело: https://t.me/starukhofficial/2719