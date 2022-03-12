Події

19:36 12.03.2022

Росіяни розстріляли колону евакуйованих у Київській області, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

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Росіяни розстріляли колону евакуйованих у Київській області, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

Російські окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалася виключно з жінок та дітей, під час спроби евакуації із села Перемога Київської області, повідомляє у суботу Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"11 березня, при спробі евакуації із села Перемога (Баришівський район Київської області) у бік села Гостролуччя за погодженим "зеленим" коридором, окупантами було розстріляно колону мирних жителів, яка складалася виключно з жінок та дітей. Результат цього звірячого вчинку – сім загиблих. З них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома", – зазначається у повідомленні.

Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога та не випускають їх із населеного пункту. Наразі практично неможливо встановити зв'язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4705

Теги: #агресор #звірства
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