Росіяни розстріляли колону евакуйованих у Київській області, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

Російські окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалася виключно з жінок та дітей, під час спроби евакуації із села Перемога Київської області, повідомляє у суботу Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"11 березня, при спробі евакуації із села Перемога (Баришівський район Київської області) у бік села Гостролуччя за погодженим "зеленим" коридором, окупантами було розстріляно колону мирних жителів, яка складалася виключно з жінок та дітей. Результат цього звірячого вчинку – сім загиблих. З них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома", – зазначається у повідомленні.

Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога та не випускають їх із населеного пункту. Наразі практично неможливо встановити зв'язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4705