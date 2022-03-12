За методикою 2014 року РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні, який є і завжди буде Україною - Кулеба

За методикою 2014 року РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні, в разі здійснення цих планів проти РФ мають бути запроваджені жорсткі санкції, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"За методикою 2014 року РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції при здійсненні цих планів. Херсон є і завжди буде Україною", - написав Кулеба в Twitter у суботу.

Джерело: https://twitter.com/dmytrokuleba/status/1502694650418810884?s=21&fbclid=IwAR0umy5uuQgjGt7t5bxy6dmqvxG0GvrREXQjr6HvLfBugRuJE