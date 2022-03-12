Події

19:21 12.03.2022

Кожен російський солдат повинен знати ціну пострілу в мирних людей, - Зеленський

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Кожен російський солдат повинен знати ціну пострілу в мирних людей, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав запровадити такі санкції проти Росії, щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу в мирних людей.

"Моя відповідь про допомогу для України, яка потрібна, звучить абсолютно логічно. Природно. Для мільйонів людей у демократичних країнах. Потрібні такі санкції проти Росії, щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу в мирних людей", - сказав він у відеозверненні, яке транслювалося в суботу на відеоекранах в Італії.

"Потрібна така принциповість бізнесу, щоб російська держава не мала грошей руйнувати життя. Тисніть на компанії у своїх країнах, щоб вони виходили з Росії. Щоб ви опосередковано не були спонсорами цієї війни", – закликав він.

"Говоріть своїм політикам, щоб вони закрили небо над Україною від російських ракет і літаків. Від тих, хто вбив 79 дітей і тисячі дорослих! Тисячі за 17 днів... Це захистить нас. Таких, як ви. Цілком таких же! Ви це знаєте", – сказав президент.

За словами Зеленського, "ви знаєте, що ми маємо бути разом у Європейському співтоваристві. Це дуже важливо для України. І це дуже важливо для Європи.

Тому що це захистить Європу. Це зупинить війну назавжди. Це доведе, що 79 життів дітей, які були забрані у війні за свободу, не втрачені даремно. Що вони живі. Живі серед нас. І серед інших дітей України та Європи, які зможуть бути вільними, зможуть мріяти, зможуть. Просто жити. Як вони цього хочуть", – сказав Зеленський.

Теги: #рф #заклик #санції #зеленський
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