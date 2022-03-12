Міська влада окупованого Генічеська подала у відставку – сайт міської ради

Міська влада окупованого Генічеська на Херсонщині подала у відставку, відповідне повідомлення було опубліковано на сайті міської ради.

"Ми змушені констатувати, що нас поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати і здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування. Тому сьогодні мною (міським головою – Олександром Тулуповим – ІФ), заступниками, секретарем ради та керівником справами виконкому, багатьма членами трудового колективу ухвалено рішення піти у відставку", - йдеться у повідомленні, опублікованому в суботу.

Джерело: http://genich-rada.gov.ua/news/shanovni-zhyteli-gromady/