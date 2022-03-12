Події

18:54 12.03.2022

Переговори з РФ продовжуються безперервно у відеоформаті, створено спеціальні робочі підгрупи - Подоляк

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Переговори з РФ продовжуються безперервно у відеоформаті, створено спеціальні робочі підгрупи - Подоляк

Переговори України з делегацією РФ продовжуються безперервно у відеоформаті, створено спеціальні робочі підгрупи, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Переговори з делегацією РФ продовжуються безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені дуже жорсткими попередніми директивами", - написав Подоляк у Twitter, прикріпивши спільне фото з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Джерело: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1502686810853543937

Теги: #рф #війна #переговори
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