Переговори з РФ продовжуються безперервно у відеоформаті, створено спеціальні робочі підгрупи - Подоляк

Переговори України з делегацією РФ продовжуються безперервно у відеоформаті, створено спеціальні робочі підгрупи, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Переговори з делегацією РФ продовжуються безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені дуже жорсткими попередніми директивами", - написав Подоляк у Twitter, прикріпивши спільне фото з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Джерело: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1502686810853543937