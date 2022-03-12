Події

17:49 12.03.2022

Україна вже здобула три серйозні перемоги на дипломатичному фронті - глава МЗС

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Україна вже здобула три серйозні перемоги на дипломатичному фронті, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У нас вже є три серйозні перемоги на дипломатичному, на міжнародному фронті. Перша - це, безумовно, перемога в інформаційній війні. Ми можемо вже стверджувати, що ми перемогли. Ніхто не вірить у світі в російські наративи, в російські спроби пояснення цієї війни і виправдань своєї агресії", - сказав Кулеба у прямому ефірі на Facebook у суботу.

Міністр зазначив, що другою міжнародною перемогою України є зміна ставлення до України та українців у світі.

"Найбільш цікаво, коли такі тектонічні зміни у сприйнятті України та українців відбуваються у віддалених від нас країнах і таких важливих, як Сполучені Штати. Ми працюємо також з азійськими країнами. Усі нами зараз захоплюються, нашою стійкістю, нашою жертовністю на захисті своєї країни, і це, однозначно, перемога", - наголосив Кулеба.

Він вважає, що нині Україна має найбільш позитивну репутацію у світі за всю її історію.

Міністр повідомив, що третьою перемогою України є підрив основи російської воєнної машини – російської економіки – завдяки потужним санкціям, потужній роботі з іноземними компаніями, які почали виходити з ринку РФ.

"Ми вибиваємо з-під російської воєнщини її основу, її економіку. Це має далекосяжні наслідки і для суспільних настроїв у Росії, і для економічної основи російської агресії в цілому. Ми будемо продовжувати цей тиск разом із партнерами. Нові санкції будуть застосовані: і проти російських олігархів та політиків, і проти російської економіки", - заявив Кулеба.

Джерело: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/372553591380866

Теги: #війна #дипломатія
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