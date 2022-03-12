Події

17:34 12.03.2022

78 українських підприємств хочуть перемістити виробництво у Львівську область - ОВА

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78 підприємств із різних регіонів України вирішили перемістити виробництво у Львівську область, повідомив на брифінгу в суботу директор департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Степан Куйбіда.

"За останні дві доби відділ інвестиційної політики департаменту отримав 78 запитів на релокацію підприємств. Це підприємства із виробництва пластику, чаю, підприємства легкої промисловості", - сказав Куйбіда.

За його словами, відділ інвестиційної політики департаменту надав на ці запити 270 пропозицій щодо можливих локацій.

Куйбіда зазначив, що 31 підприємство вже озвучило ініціативу щодо повного переміщення виробничих потужностей.

За його словами, підприємцям, які бажають перемістити свої підприємства, спершу пропонують розмістити свої потужності на складах, що охороняються, і вже після цього відпрацьовувати розміщення у Львівській області або сусідніх.

Теги: #війна #промисловість #львівськаобласть
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