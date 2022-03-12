Компанія Imperva припиняє свою роботу на територію РФ та Білорусі

Американська компанія Imperva, яка займається розробкою програмного забезпечення та наданням послуг з кібербезпеки, припиняє свою роботу на території РФ та Білорусі, повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Компанія відключила всі наявні сервіси: безпеку веб-додатків, запобігання DDoS-атакам, кешування контенту, захист хмарних сховищ, а також безпеку даних та захист від ризиків. Дякуємо керівництву Imperva, за реакцію на наше звернення, ми цінуємо вашу підтримку", - написав Федоров у Телеграмі у суботу.

Джерело: https://t.me/zedigital/1343