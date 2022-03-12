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15:03 12.03.2022

Кошти міжнародної підтримки суттєво компенсують втрати бюджету, але в його наповненні Україна повинна розраховувати на себе - Гетманцев

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Кошти міжнародної підтримки суттєво компенсують втрати бюджету, але в його наповненні Україна повинна розраховувати на себе - Гетманцев

Кошти міжнародної підтримки – суттєвий компенсатор втрат державного бюджету, проте в його наповненні Україна має розраховувати на власні сили - податкові надходження та запозичення від військових облігацій, повідомив голова парламентського Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми розраховуємо на фінансову допомогу від усіх фінансових організацій, де ми є членами, а також від урядів інших країн. Озвучені цифри фінансової підтримки - це тільки перший акт", - сказав він в інтерв'ю агентству.

"Безперечно, це суттєвий компенсатор тих втрат бюджету, які мають місце у важкий період. Але я не розраховував би виключно на цю допомогу як на єдине джерело. Під час наповнення бюджету ми повинні розраховувати на власні сили", - додав Гетманцев. Парламентарій уточнив, що при просіданні митних надходжень Україна може наповнити бюджет за рахунок податків і військових облігацій.

Теги: #держбюджет #наповнення
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