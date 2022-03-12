Події

14:34 12.03.2022

НБУ закликав учасників світового страхового ринку не приймати на страхування ризики з РФ та Білорусі

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НБУ закликав учасників світового страхового ринку не приймати на страхування ризики з РФ та Білорусі

Національний банк України закликав іноземних страховиків, іноземні професійні об'єднання страховиків та перестраховиків не приймати на страхування всі ризики, країнами походження яких є РФ та Республіка Білорусь.

Про це йдеться у відкритому листі Національного банку, копія якого спрямована також на ключові страхові асоціації в США, ЄС, Японії, Туреччині та інших державах-партнерах.

"Країна-агресор і країна, що підтримує її дії, мають бути ізольовані від світового ринку страхування. Команда Національного банку вживає всіх можливих заходів для цього. Наша мета сьогодні – забезпечити фінансовий тил українців та максимально протидіяти військовій агресії Російської федерації та її поплічників", – зазначає заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, слова якого наводяться у повідомленні.

Теги: #нбу #страхування #заклик
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