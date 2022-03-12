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14:15 12.03.2022

Відплата за мародерство та супутні злочини окупантів РФ буде неминучою - ГУР Міноборони

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Відплата за мародерство та супутні злочини окупантів РФ буде неминучою - ГУР Міноборони

Відплата за мародерство та супутні злочини російських окупантів в Україні буде неминучою, заявляє Головне управління розвідки міністерства оборони України.

"Кадри кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх.Це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом. Всі злочини окупантів фіксуються. Ті, хто їх скоює – відомі. І відплата буде неминучою", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони на Telegram у суботу.

У відомстві пояснили, що через невдалу спробу провести блискавичний наступ, окупанти змушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій вони не здатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, продовольством, технікою, патронами та провести ротацію.

"Тепер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на «самозабезпечення» до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки", - зазначається у повідомленні ГУР.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/121

Теги: #мародерство #відповідальність #окупанти
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