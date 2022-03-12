У Луганській області повністю знеструмлено 22 населені пункти, 22 залишилися без газу – голова обладміністрації

Значна кількість газопроводів різних діаметрів та різного тиску пошкоджена внаслідок російського вторгнення в Луганській області, для безпеки закрито кілька засувок на виході з газорозподільних станцій, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Телеграм-каналі.

За його словами, без газопостачання перебувають 23 населені пункти області повністю та 7 частково, сукупно близько 35 тис. абонентів.

Знеструмлені 34 населені пункти, з них 22 повністю, 12 частково. 84 тис. 873 споживачі - без електроенергії, відключено 523 трансформаторні підстанції.

У Сєвєродонецьку відключено від теплопостачання 180 багатоквартирних будинків через пошкодження котельні КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго". Також стаються пориви внутрішньобудинкових мереж багатоквартирних будинків, послугу централізованого теплопостачання яким надає Сєвєродонецька ТЕЦ.

У Лисичанську у зв'язку з відсутністю електро- та водопостачання призупинено роботу 11 котелень КП "Лисичанськтепломережа". Також обстрілами пошкоджено та знеструмлено ЛЕП, водопровідну насосну станцію, внаслідок чого в низці районів Лисичанська немає водопостачання. Також частково обмежена подача води до Попасної та Золотого. Немає подачі води в селищах Нижнє, Нижнє-1, Новотошківське.

"За можливості працівники ДСНС підвозять воду до зазначених районів міст та населених пунктів. Відновлювальні роботи зупиняються лише на час обстрілів. Люди працюють без вихідних", - написав Гайдай.

Глава обладміністрації зазначив, що комунальні служби під обстрілами повертають у будинки світло, газ, воду, проте пошкоджень дуже багато. Іноді зруйновані десятки метрів комунікацій. Тобто насправді це не звичайний порив водопроводу або лінії електропередачі, а фактично відсутність унаслідок руйнування росіянами певної ділянки. Часто пошкоджену ділянку довше відшукати, ніж відновити. Але луганські комунальники не здаються, щодня підключають та газу. Проте на таку кількість руйнувань не вистачає фахівців та матеріалів", - розповів він.

Джерело: https://t.me/luhanskaVTSA/348