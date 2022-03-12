Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти призупинила членство російських агенцій - Шкарлет

Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) призупинила членство російських агенцій з акредитації та забезпечення якості вищої освіти, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Наголошується, що ENQA засуджує вторгнення в Україну та вважає, що це є фундаментальним порушенням цінностей вищої освіти.

ENQA також позбавила російські агенції із забезпечення якості вищої освіти та акредитації можливості вступу до Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти.

Отже, було ухвалено рішення призупинити права членів та філій ENQA до РФ.

Такими установами є: Національна агенція з акредитації РФ; Національний центр громадської акредитації; Агентство забезпечення якості вищої освіти та розвитку кар'єри; Асоціація сертифікації російського реєстру.

"ENQA також закликала своїх членів та філії долучатися до надання гуманітарної підтримки біженцям, студентам та науковцям", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/SerhiyShkarlet/720