РФ опрацьовує два варіанти ядерного шантажу - Буданов

Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, зокрема масштабний підпал радіоактивних лісів або застосування артилерії з ядерного сховища, повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов.

"У нас є інформація про розробку двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить тільки від них. Перший – це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара та піде у напрямку, куди дме вітер. Друге – застосування артилерії по ядерному сховищу "Результат буде той самий. Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме її "нацистські", "неонацистські" формування, яких тут насправді не існує", - сказав Буданов в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє ГУР Міноборони у Telegram у суботу.

Він нагадав, що Росія не вперше вдається до ядерного шантажу. За словами Буданова, вже були умисні обстріли блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого розташований експериментальний ядерний реактор.

"Це все має на меті залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу", – наголосив керівник військової розвідки України.

Глава ГУР наголосив, що в будь-якому разі, хоч би до якого сценарію схилилося російське керівництво, це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і Росію, а найбільше постраждають Білорусь та Україна.