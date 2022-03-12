Нова Пошта відновлює доставку відправлень за кордон

"Нова Пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова Пошта", від 12 березня відновила доставку відправлень за кордон, крім Молдови.

Як повідомила пресслужба "Нової Пошти" у суботу, тепер із будь-якого відкритого відділення можна оформити міжнародне відправлення за тими самими тарифами, що й раніше.

Зазначається, що перед відправкою важливо ознайомитися з митним законодавством країни, в яку необхідно доставити відправлення, а також пам'ятати, що мито в країні отримувача завжди платить сам отримувач.

Крім того, заявку на міжнародне відправлення можна оформити в особистому кабінеті на сайті Нової Пошти.