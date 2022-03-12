Події

10:29 12.03.2022

В Україні від початку війни 79 дітей загинули, майже 100 поранені – Офіс генпрокурора

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В Україні від початку війни 79 дітей загинули, майже 100 поранені – Офіс генпрокурора

Від початку воєнних дій російських окупантів на території України загинули 79 дітей, майже 100 поранені, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За 16 днів війни в Україні вже загинули 79 дітей і майже 100 поранені. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській і Житомирській областях", - ідеться у повідомленні відомства в Телеграм-каналі.

В Офісі генпрокурора наголошують, що ця цифра не є точною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.

Також, згідно з повідомленням, наразі зруйновано понад 280 навчальних закладів, дев'ять із них знищено повністю.

"У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів,  у Сумській - 28, у Києві - 17 та більше 10 закладів дитячих лікувальних закладів. У середньому за час війни окупант щоденно руйнує 17 навчальних закладів. 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів", - наголошується в повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголошують, що ювенальні прокурори продовжують фіксувати всі злочини, вчинені збройними силами РФ проти дітей.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3133

Теги: #смерть #діти #війна
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