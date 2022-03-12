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10:28 12.03.2022

Російська армія втратила в Україні вже понад 360 танків та 1200 бронемашин – Генштаб ЗСУ

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Російська армія втратила в Україні вже понад 360 танків та 1200 бронемашин – Генштаб ЗСУ

Російська армія за час вторгнення в Україну втратила понад 12 тис. військовослужбовців, 362 танки та 1205 бойових броньованих машин, повідомляє Генштаб ЗСУ у суботу.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно становили особового складу - понад 12 тис. осіб, танків - 362 од., бойових броньованих машин - 1205 од., артилерійських систем – 135 од., РСЗВ – 62 од., засоби ППО – 33 од., літаків – 58 од., вертольотів – 83 од., автомобільної техніки – 585 од., кораблі/катери – 3 од., цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичого рівня – 7", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

 

Теги: #рф #генштаб #втрати
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