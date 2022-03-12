Події

10:17 12.03.2022

Кабмін призупинив на 2022 рік підхід щодо фінансування вишів за показниками їхньої діяльності

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Кабінет Міністрів призупинив на 2022 рік підхід щодо фінансування закладів вищої освіти за показниками їхньої діяльності.

Зокрема, згідно з постановою №251 від 11 березня, уряд зупинив до 31 грудня 2022 року дію кількох постанов, що стосуються діяльності та фінансування закладів вищої освіти.

Так, призупинено постанову "Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їхньої освітньої, наукової та міжнародної діяльності", яка почала працювати з 1 січня 2020 року.

Крім того, призупинено постанову "Деякі питання запровадження індикативної собівартості", згідно з якою визначається мінімальний розмір плати за навчання для здобуття вищої освіти.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року Кабмін змінив підходи до фінансування закладів вищої освіти. І з 2020 року запрацював формульний підхід – 80% бюджету вишу почали отримувати гарантовано для базових видатків, решту – залежно від позиції в міжнародних рейтингах, відсотка працевлаштування випускників, обсягу залучених з альтернативних джерел коштів.

Теги: #уряд #внз #фінансування
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