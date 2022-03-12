Війна в Україні забрала життя мінімум 564 цивільних, ще 982 поранені – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія почала війну проти України, до 24:00 10 березня 2022 року склали 1546 цивільних (у зведенні на добу раніше – 1506), зокрема 565 загиблих (549), повідомляє управління Верховного комісара ООН із прав людини.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Згідно з ним, це стосується, наприклад, Волновахи, Маріуполя, Ізюму, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіа удари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 106 чоловіків, 73 жінок, 9 хлопчиків та 6 дівчаток, тоді як стать 26 дітей та 344 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 982 поранених 14 дівчаток і 4 хлопчики, а також 34 дитини, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, кількість загиблих дітей і поранених дітей не змінилася.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях опівночі, 11 березня, було зафіксовано 103 (99) загиблих та 378 (370) поранених на території, контрольованій урядом, та 25 (24) загиблих і 116 (115) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 436 (426) загиблих та 488 (472) поранених.

У зведенні також йдеться, що, за даними уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, станом на 11:00 10 березня на території, контрольованій урядом, загинула 71 дитина (61) та було поранено понад 100 дітей.

Збільшення цифр у зазначеному зведенні проти цифр у попередньому зведенні не слід переводити лише на нові випадки, що мали місце 10 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.