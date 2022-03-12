У суботу заплановано чергові "зелені коридори" для евакуації населення із Сумської області – голова ОВА

У суботу, 12 березня, заплановано чергові "зелені коридори" для евакуації населення з території Сумської області, повідомив голова ОВ Дмитро Живицький у фейсбуці.

Зокрема, у Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці місця збору біля міських/селищних рад. Час виїзду колон: 9:00.

Місце збору та маршрут руху містом Тростянець: вул. Кеніг стадіон ім.Куца – вул.Скрябіна – вул.Татаренка – вул.Б.Хмельницького – вул. Гришина (об'їзна) – вул. Шевченка і далі у бік м. Суми. Час виїзду колони: 9:00

Виїзд автобусами до Сум: час прибуття автобусів у всі точки збору з 13:00 до 14:00.

Місця збору в Сумах: основний виїзд – біля пам'ятника Альоші (р-н школи 2). Додаткові точки збору (тільки для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю): БК "Хімік"; вул. Інтернаціоналістів біля ринку ТЦ "Світлана"; "Більбоу" на пр. Курськ; ТЦ "Мануфактура".

Джерело: https://www.facebook.com/Zhyvytskyy