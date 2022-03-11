ВВП України у 2021 р. зріс на 3,4% – Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2021 році зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, повідомила Державна служба статистики у п'ятницю.

За її даними, номінальний ВВП становив 5 трлн 459,6 млрд грн, а з розрахунку на особу – 131,94 тис. грн.

З урахуванням середнього курсу гривні минулого року 27,29 грн/$1, у доларовому еквівленті номінальний ВВП становив $200,09 млрд, а на людину – $4,84 тис.

Держстат уточнив, що зміна дефлятора у 2021 році становила 25,1%.

Згідно з оприлюдненими даними, статистичне відомство покращило оцінку зростання ВВП у четвертому кварталі до 6,1% порівняно з початковою у 5,9%, зробленою на початку лютого. Зміна дефлятора становила 24,4%.

Крім того Держстат вже вдруге підвищив оцінку зростання ВВП у другому та третьому кварталах – відповідно до 6% з 5,7% та до 2,8% з 2,7%, тоді як спочатку він оцінив його відповідно у 5,4% та у 2,4%.

У першому кварталі 2021 року Держстат зафіксував спад української економіки на 2,2%.

"Дані ВВП за I-IV квартали 2021 р. уточнені. Остаточні дані ВВП за 2021 р. будуть оприлюднені 30 грудня 2022 р., а за І-ІV квартали 2021р. – у березні 2023 р.", - зазначило відомство.

Як повідомлялося, у 2020 році українська економіка впала на 3,8% після зростання на 3,2% у 2019 році та 3,5% – у 2018 році.

Згідно з умовами ВВП-варрантів, які були випущені в рамках реструктуризації держборгу України у 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму близько $3 млрд 239,32 млн, у разі, якщо приріст реального ВВП складе від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП понад 3%. Крім цього, з 2021 до 2025 року платежі обмежені 1% ВВП.

Таким чином, Україна в 2023 році має виплатити 0,06% ВВП або близько $120 млн, а з урахуванням викупу Мінфіном близько 20% ВВП-варрантів на ринку – близько $96 млн.