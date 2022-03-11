Лукашенко та Путін домовилися про постачання до Білорусі сучасних зразків військової техніки, заявляють у Мінську

На переговорах у Москві президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС, США не вважають законно обраним, і президент РФ Володимир Путін домовилися про постачання до Білорусі сучасних зразків військової техніки. Про це повідомила прессекретар Лукашенка, слова якої наводить держагентство БілТА.

"Багато уваги під час бесіди приділили розвитку військово-промислового комплексу та оборони Союзної держави. Зокрема, домовилися про постачання найближчим часом Росією до Республіки Білорусь найсучасніших зразків військової техніки. У свою чергу Білорусь наростить постачання сучасної сільськогосподарської, пасажирської техніки та іншої машинобудівної продукції", - поінформувала речниця.

За її словами, також Лукашенко та Путін досягли взаємовигідних домовленостей у фінансовій сфері.

"Хочу додати, що, як заявив президент Білорусі після завершення переговорів, Росія пішла на серйозні та безпрецедентні кроки щодо підтримки економіки нашої країни. Для розвитку домовленостей президентів у понеділок переговори в Москві проведуть урядові делегації та вироблять конкретні рішення щодо всіх питань, які обговорювалися", - наголосила прессекретар.