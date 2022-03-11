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21:13 11.03.2022

Стефанчук – білорусам: Провокація з бомбардуванням вашої території – злочинний план Путіна, в якому ви – шахові пішаки

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Стефанчук – білорусам: Провокація з бомбардуванням вашої території – злочинний план Путіна, в якому ви – шахові пішаки

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав білоруський народ не піддаватися на провокації Росії з бомбардуванням території Білорусі і не втягуватися в війну проти України.

"В України не було і немає намірів вести проти дружнього білоруського народу, як і будь-якого іншого, агресивні дії… А російський "братський" для вас народ вчинив з вами зовсім не по-братськи. Провокація з бомбардуванням вашої території – злочинний план Путіна, в якому, як він планував собі, ви - шахові пішаки. Російські війська почали бомбити ваші території, щоб звинуватити в цьому Україну. РФ намагається втягнути вас у війну з нами. АЛЕ!У вас є ще шанс вписати в свою історію славну сторінку - перейти на бік України", – наголосив він у своєму зверненні, опублікованому в Telegram.

Спікер переконаний, що зараз білоруси, "виконуючи волю Путіна-Лукашенка", або безславно загинуть в Україні, або стануть "на бік наших народів та фактично національними героями Білорусі та України".

"Ми, українці, мирний народ, який стоїть за свої землі. І нікому не дамо тут панувати", – додав Стефанчук.

Джерело: https://t.me/verkhovnaradaukrainy/9021

Теги: #рада #білорусь #провокація
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