Події

20:58 11.03.2022

Керівництво Ради просить FATF додати Росію до чорного списку і якнайшвидше виключити з країн-членів

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Керівництво парламенту України направило звернення до Групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) з проханням включити Російську Федерацію до "чорного списку FATF" і якнайшвидше виключити РФ з числа країн-членів, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Поки що РФ продовжує здійснювати фінансування тероризму на державному рівні - система запобігання відмиванню коштів та фінансування тероризму цієї держави де-факто не працює. Це підстава для внесення РФ до "чорного списку FATF"", - написав спікер на своїй сторінці в Facebook.

При цьому, наголосив Стефанчук, зважаючи на очевидну зневагу до вимог щодо запобігання фінансуванню терористичної діяльності РФ, цій державі не повинно бути місця серед країн-членів FATF.

Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/376614217618756

Теги: #рф #fatf #заклик
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