Указ Байдена про заборону на ввезення в США продуктів із РФ містить усі спиртні напої

Указ президента США Джо Байдена про заборону ввезення в країну російських товарів включає заборону не тільки на горілку, а й на всі спиртні напої, а також рибу та продукцію з неї.

"Забороняється: ввезення до Сполучених Штатів наступних продуктів походженням з РФ: риба, морепродукти та продукція з них, спиртні напої, непромислові алмази та будь-які інші продукти з Російської Федерації, які можуть бути визначені міністром фінансів у консультаціях із держсекретарем та міністром торгівлі", - йдеться в указі, поширеному Білим домом.

Раніше Байден під час виступу згадував саме заборону імпорту горілки з РФ. Також він не уточнював, які саме алмази заборонено ввозити із Росії.

Забороняється ввезення, реекспорт, продаж або постачання іншим способом товарів розкоші будь-якій людині в Росії. Крім того, Мінфін та Держдеп мають право розширювати конкретний перелік товарів, що підпадають під заборону.

У п'ятницю президент США Джо Байден підписав указ "Про заборону окремих статей експорту, імпорту, а також нових інвестицій у зв'язку з агресією РФ, що триває". Також цей указ дає повноваження чиновникам США забороняти нові інвестиції у будь-який сектор економіки РФ.