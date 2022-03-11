Світ має реагувати на "ядерний тероризм", до якого вдаються російські окупанти – Данілов

На захоплення російськими окупантами двох українських атомних електростанцій світ має реагувати як на ядерний тероризм, вважає секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Те, що відбувається на наших двох станціях, які на сьогодні захоплені терористами, називається ядерним тероризмом. І світ мав би саме так на це реагувати. Але поки що частина країн нам дуже допомагає, а частина робить вигляд, що нічого не відбувається. Але я можу сказати, коли біда прийде в ці країни, тоді вони усвідомлять, що вони зробили", - сказав Данілов в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Данілов наголосив, що МАГАТЕ має контролювати всі ядерні станції та об'єкти. "Це їхня функція, але, на жаль, сьогодні дуже багато інституцій світових, європейських поводяться як труси. Це треба визнавати", - зазначив секретар РНБО.