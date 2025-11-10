Інтерфакс-Україна
05:24 10.11.2025

МАГАТЕ закликала обмежити військову активність щодо інфраструктури українських АЕС

Хмельницька та Рівненська АЕС внаслідок пошкодження російськими атаками електропідстанцій були змушені зменшити виробництво електроенергії, констатує МАГАТЕ у заяві опублікованій на офіційному сайті організації в суботу.

"Незважаючи на сьогоднішнє відновлення резервного електропостачання на ЗАЕС, події в інших регіонах України підкреслили вкрай нестабільну ситуацію з ядерною безпекою та захистом під час конфлікту. Дві діючі АЕС – Хмельницька та Рівненська – були змушені сьогодні зменшити виробництво електроенергії після нічного нападу на електропідстанцію, яка має критичне значення для ядерної безпеки та захищеності. Минулого тижня Рівненська АЕС також тимчасово зменшила виробництво після пошкодження іншої підстанції, що підкреслило важливість такої енергетичної інфраструктури для безпечної експлуатації АЕС", - сказано в заяві МАГАТЕ.

"Електричні підстанції мають вирішальне значення для наших зусиль із забезпечення ядерної безпеки та захищеності під час війни. Їхнє подальше руйнування є серйозним приводом для занепокоєння в цьому плані. Я продовжую закликати до максимальної військової стриманості з метою збереження ядерної безпеки та уникнення аварій із серйозними радіологічними наслідками", – цитує МАГАТЕ генерального директора організації Рафаеля Гроссі.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-327-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

Теги: #аес #безпека #магате

