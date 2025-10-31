Інтерфакс-Україна
Події
21:23 31.10.2025

МЗС України засудило удари РФ по підстанціях, важливих для електроживлення АЕС, і закликало до санкцій

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує цілеспрямовані удари Російської Федерації по підстанціях, від стабільного функціонування яких залежить надійне зовнішнє електроживлення українських атомних електростанцій.

"Ці об’єкти входять до інфраструктури, яку регулярно відвідують і оцінюють експертні групи МАГАТЕ в межах місій до підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та фізичної ядерної безпеки України", – зазначили у МЗС.

У відомстві нагадали, що вперше після 12 грудня 2024 року, коли Рада керуючих МАГАТЕ абсолютною більшістю ухвалила резолюцію GOV/2024/73, яка підкреслює пряму загрозу ядерній безпеці та фізичній ядерній безпеці від ударів по інфраструктурі зовнішнього електроживлення АЕС, Росія знову здійснила прицільні атаки саме по таких підстанціях.

"МАГАТЕ повідомило, що внаслідок ранкової військової активності 30 жовтня 2025 року було пошкоджено підстанції, важливі для безпечного зовнішнього електроживлення АЕС. Україна повністю поділяє занепокоєння, висловлене в оновленні Генерального директора Агентства", - зазначено в повідомленні на сайті відомства у пʼятницю.

МЗС наголосило, що цілеспрямовані удари по цивільних енергетичних об’єктах, від яких безпосередньо залежить безпечна експлуатація ядерних установок, мають ознаки ядерного тероризму, грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права — зокрема принципи розрізнення та пропорційності — і є несумісними із "Сімома незамінними принципами" МАГАТЕ, насамперед із четвертим принципом щодо обов’язковості надійного зовнішнього електроживлення всіх ядерних об’єктів.

"З огляду на характер цілевизначення, послідовність ураження вузлових підстанцій і відповідність обраних цілей схемам зовнішнього електроживлення АЕС, є підстави вважати, що до планування цих атак залучені представники російських державних енергетичних компаній, зокрема державної корпорації "Росатом"", – йдеться у заяві.

Україна наполягає на притягненні Російської Федерації, а також причетних посадових осіб і корпоративних структур до відповідальності в національних та міжнародних юрисдикціях.

МЗС закликало партнерів істотно посилити санкційний тиск, "зокрема розширити обмеження щодо державної корпорації "Росатом" та афілійованих структур, забезпечити повне припинення будь-якої співпраці з ними у цивільній ядерній сфері та посилити експортно-контрольні заходи щодо постачання обладнання і технологій для енергетичного сектору РФ".

 

Теги: #аес #заява #мзс

