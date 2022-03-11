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20:22 11.03.2022

Порошенко: Ми домовились із Зеленським, що виступаємо єдиним фронтом, і це зруйнувало плани Путіна

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П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю заявив, що об'єднання зусиль влади та державної опозиції в Україні зруйнувало плани Путіна на внутрішню ворожнечу.

"Ми зробили Путіну великий сюрприз. Ми мали декілька зустрічей з Президентом Зеленським, ми домовилися зараз, що ми будемо виступати єдиним фронтом. Я думаю, що це абсолютно адекватна і правильна поведінка, коли всі українці зараз є не президентом, міністром, лідером парламентської фракції чи партії, чи робітником, чи працівницею – ми всі зараз солдати, які мають захищати Україну. Ми всі рівні. І на плечах усіх лежить спільна відповідальність за Україну", – цитує слова Порошенка пресслужба "Євросолідарності".

Нардеп зазначив, що українці здивували весь світ, коли зірвали плани Путіна на бліцкриг.

"Українці здивували світ. Бо ще декілька днів тому чотиризіркові генерали НАТО стверджували про те, що українці протримаються не більше 72 годин. Потім, коли українські Збройні Сили, які були створені з 2014 року і продемонструвати унікальні здібності, як одна із найкращих армій світу, вони не тільки здивували, а й об’єднали світ", – вважає Порошенко.

За його словами, вже майже 13 тисяч росіян втратили життя в Україні як злочинці й загарбники.

"І кожен день росіяни будуть платити цю ціну, аж допоки вони не підуть. Українська система протиповітряної оборони Києва, створення якої ми зробили в 2014 році, сьогодні продемонструвала найкращі якості. І Путін, який сподівався знищити ППО за години, сьогодні з подивом дізнався, що більше 55 літаків і більше 85 гелікоптерів було збито, в тому числі і повітряними силами, і ППО", – наголосив п'ятий президент.

Він додав, що Україна ніколи не здасться загарбникам. "Україна ніколи не здасться. Україна ніколи не забуде. І ніколи не простить те, що російсько-фашистські загарбники робили і роблять в Україні. В Путіна не залишиться жодного іншого виходу, як забратися геть з України", – підсумував Порошенко.

Джерело: https://eurosolidarity.org/2022/03/11/poroshenko-my-domovylys-iz-zelenskym-shho-vystupayemo-yedynym-frontom-i-cze-zrujnuvalo-plany-putina/

Теги: #договір #єдність
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