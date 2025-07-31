Порошенко закликав до створення коаліції національної єдності та відновлення демократичних реформ

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Народний депутат, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді заявив про необхідність створення коаліції національної єдності та виправлення рішень, які, за його словами, підривають довіру суспільства і міжнародних партнерів України.

Серед пріоритетних кроків він назвав відновлення незалежності антикорупційних органів, призначення керівника Бюро економічної безпеки та перезавантаження Державного бюро розслідувань.

"Але голосування – це не все. Потрібне перезавантаження ДБР. Перепризначення керівника Бюро економічної безпеки. Відновлення в повному обсязі трансляції. Зняття авторитарного тревел-бану. Припинення переслідування опозиції і повернення до свободи, до демократії. І до коаліції національної єдності, бо тоді б цієї дурі точно не було", – резюмував Петро Порошенко.

Порошенко розкритикував рішення парламенту, ухвалені 22 липня, які, на його думку, негативно вплинули на співпрацю з західними союзниками. Він також наголосив на порушеннях регламенту під час голосування та закликав до політичної відповідальності причетних.

Народний депутат повідомив, що напередодні відвідав Харківський напрямок, де, за його словами, вирішується доля держави. Він також зазначив, що суспільство негативно реагує на внутрішньополітичні конфлікти, які, на його думку, послаблюють оборону країни.

На завершення виступу Порошенко закликав до припинення переслідування опозиції, повернення до демократичних процедур і формування коаліції, яка б забезпечила стабільність і єдність.