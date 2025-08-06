Інтерфакс-Україна
Події
08:34 06.08.2025

Буданов закликав українців не вестися на маніпуляцію емоціями, до якої вдається РФ

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Буданов закликав українців не вестися на маніпуляцію емоціями, до якої вдається РФ

Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов закликав українців не вестися на маніпуляцію емоціями, до якої вдається РФ в рамках системних інформаційних війн, щоб зруйнувати українську єдність зсередини, повідомляє ГУР.

"Росія продовжує цілеспрямовану інформаційну агресію проти України, намагаючись маніпулювати емоціями українського суспільства для руйнування національної єдності, але ці спроби не матимуть успіху", - сказав Буданов.

Керівник ГУР зазначив, що РФ системно веде проти України спеціальні інформаційні війни, які спрямовані на маніпуляцію емоціями українського суспільства. На думку росіян, вони мають призвести до руйнації держави зсередини. "Але я певен, що вони не зможуть це зробити", - наголосив він.

Буданов закликав українців бути свідомими споживачами інформації, не поширювати чуток і не піддаватися емоціям.

"Потрібно зрозуміти: інколи надмірне бажання дізнатися про хід бойових дій, номенклатуру і кількість поставок зброї стає причиною загибелі наших захисників", - каже він.

Керівник воєнної розвідки звернув увагу на ризики поширення неперевіреної інформації, зокрема з іноземних джерел.

"Треба бути обережнішими з інформацією, яка лунає в засобах масової інформації різних країн світу. У всіх країн абсолютно свої особисті державні для них цілі. Ми маємо поважати це й нормально до цього ставитися", - підкреслив Буданов.

Начальник ГУР також згадав про низку успішних спеціальних операцій, які стали прикладами професіоналізму українських розвідників.

Зокрема, він відзначив операцію "Синиця", під час якої вдалося перегнати російський гелікоптер Мі-8 разом з екіпажем на підконтрольну Україні територію; операції із забезпечення оборони Маріуполя та морські операції ГУР, що забезпечили домінування України в північно-західній частині Чорного моря.

Також Буданов нагадав, що Сили оборони України постійно завдають вогневого ураження стратегічно важливим об’єктам на території РФ.

"Кожного дня щось десь гримить, і це буде продовжуватися до моменту, поки ми не закінчимо цю війну. І росія має ставитися до цього серйозно", - підсумував глава ГУР.

 

Теги: #єдність #буданов #українці

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