Події

20:10 11.03.2022

Стефанчук має намір найближчим часом провести переговори з представниками лідерів країн G7 щодо необхідності термінового членства України в ЄС

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук планує найближчим часом провести переговори з представниками лідерів країн G7 щодо необхідності термінового членства України у Європейському Союзі.

"Найближчим часом я спілкуватимуся з представниками лідерів G7. Від імені парламенту я теж говоритиму про те, що нам потрібне термінове членство в Європейському Союзі", - повідомив спікер в ефірі українських телеканалів.

Він також наголосив, що і президент України, і міністр закордонних справ, і прем'єр-міністр працюють над тим, щоб "кожен за своїм напрямом дотиснув найбільш прийнятне рішення щодо термінового прийняття України як члена Європейського Союзу".

Джерело: https://youtu.be/lhs2JS_f9bI

Теги: #рада #єс #переговори #спікер
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