Події

19:32 11.03.2022

Байден своїм указом дав чиновникам повноваження забороняти нові інвестиції у будь-який сектор економіки РФ

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Нові інвестиції зі США в російську економіку, незалежно від галузі, відтепер можуть бути заборонені.

У п'ятницю президент США Джо Байден підписав указ "Про заборону окремих статей експорту, імпорту, а також нових інвестицій у зв'язку з тривалою агресією РФ". Один з його пунктів свідчить, що тепер резидентам США "заборонено нові інвестиції в будь-який сектор економіки Російської Федерації" залежно від рішення Мінфіну.

Ухвалюючи рішення про заборону таких інвестицій, Мінфін консультуватиметься з головою Держдепу, йдеться в указі.

Теги: #сша #інвестиції #росія #заборона
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