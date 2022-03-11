Байден своїм указом дав чиновникам повноваження забороняти нові інвестиції у будь-який сектор економіки РФ

Нові інвестиції зі США в російську економіку, незалежно від галузі, відтепер можуть бути заборонені.

У п'ятницю президент США Джо Байден підписав указ "Про заборону окремих статей експорту, імпорту, а також нових інвестицій у зв'язку з тривалою агресією РФ". Один з його пунктів свідчить, що тепер резидентам США "заборонено нові інвестиції в будь-який сектор економіки Російської Федерації" залежно від рішення Мінфіну.

Ухвалюючи рішення про заборону таких інвестицій, Мінфін консультуватиметься з головою Держдепу, йдеться в указі.