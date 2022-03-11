"Укрпошта" доставить евакуйованим українцям "посилки з домівки" до сусідніх країн зі знижкою в 70%

"Укрпошта" з 11 березня доставлятиме "посилки з домівки" із 70% знижкою до Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини, тобто до тих країн, які приймають найбільшу кількість українців, яким довелося залишити Батьківщину через російську агресію.

"За даними ООН за два тижні війни з України виїхало до 2 млн громадян, і кількість людей, яким довелося кинути все і тікати в пошуках безпеки, з кожним днем тільки зростає. Очевидно, що в тривожному рюкзаку чи валізці речей на два-три дні. А скільки ще доведеться українцям переховуватися від градів і авіабомб - важко передбачити. Тому "Укрпошта" домовилася з поштами найближчих західних сусідів про спеціальні умови доставки з максимальною знижкою - 70%. Аби рідні чи знайомі за можливості змогли відправити необхідні речі тим, хто покинув межі України", - йдеться у повідомленні українського поштового оператора, поширеному у п'ятницю.

Знижка надається виключно на тарифи доставки, не на додаткові послуги.

"Багато хто каже, що почувається розгубленим, коли потрапляє до іншої країни. Для таких людей відправлення з їхніми домашніми речами, або просто купленими і привезеними з України, стане сигналом про те, що їхній дім, їхнє звичне життя не залишилися десь далеко. Потрібно трохи почекати, і знову можна буде повернутися додому", - прокоментував ініціативу генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

На поштовому відділенні "посилки з домівки" оформлятимуть як звичайні відправлення. Вартість доставки залежить від розміру та ваги, проте на всі такі відправлення "Укрпошта" надасть знижку 70% від вартості міжнародного відправлення.

Оформити відправлення можна і у відділенні компанії, і онлайн в особистому кабінеті або мобільному застосунку "Укрпошти". Також слід заповнити митну декларацію.

У компанії нагадали, що нині більшість відділень "Укрпошти" працюють у звичайному режимі. Однак у деяких областях через військові дії тимчасово не можлива доставка відправлень.