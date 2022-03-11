Арестович закликав білорусів не вірити у провокацію, організовану Росією для втягування Мінська у війну

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович закликав громадян Білорусі не вірити у провокацію, організовану Росією для втягування Мінська в українсько-російську війну.

"Шановні білоруси! Саме під цей його візит о 14:00 російські літаки вдарили по території України на Рівненщині, зробили петлю та вдарили по території Білорусі, після чого білоруські солдати радісними колонами пішли у бік білоруського кордону (з Україною - ІФ)", – сказав Арестович в ефірі телемарафону у п'ятницю.

Він заявив, що Україна не планувала і не планує воювати з білорусами.

"Ви не маєте дати змоги втягнути себе в цю злочинну авантюру, яку росіяни провокують свідомо. Не тільки використанням вашої військової інфраструктури, аеродромів і залпами балістичних ракет типу "Іскадер" з вашої території. Тут уже пряма провокація: удар по українській території, потім - удар по білоруській", - наголосив Арестович.