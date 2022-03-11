Події

17:43 11.03.2022

Макрон не виключає відключення від SWIFT Газпромбанку та Сбербанку, ембарго на енергоресурси

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відключення ще групи російських банків від системи SWIFT та ембарго на нафту та газ із РФ.

"Нічого з того, що ви сказали, не заборонено", - сказав він на пресконференції у Версалі, відповідаючи на запитання журналіста, який запитав, чи може ЄС у майбутньому вирішити відключити від SWIFT Сбербанк і Газпромбанк та запровадити ембарго на російські нафту й газ.

Макрон пояснив, що подальша політика санкцій країн ЄС залежатиме від розвитку подій в Україні.

Теги: #банки #росія #франція #експрес #макрон
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