Макрон не виключає відключення від SWIFT Газпромбанку та Сбербанку, ембарго на енергоресурси

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відключення ще групи російських банків від системи SWIFT та ембарго на нафту та газ із РФ.

"Нічого з того, що ви сказали, не заборонено", - сказав він на пресконференції у Версалі, відповідаючи на запитання журналіста, який запитав, чи може ЄС у майбутньому вирішити відключити від SWIFT Сбербанк і Газпромбанк та запровадити ембарго на російські нафту й газ.

Макрон пояснив, що подальша політика санкцій країн ЄС залежатиме від розвитку подій в Україні.