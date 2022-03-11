Уряд допомагає в евакуації 12 підприємств за програмою переміщення бізнесу на Західну Україну - Гетманцев

Уряд допомагає в евакуації 12 підприємств за програмою переміщення бізнесу на Західну Україну, в роботі вже 250 заявок, повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Наразі, на третій день роботи програми, переміщають 12 підприємств. Є понад 250 заявок, вони продовжують надходити", – сказав Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Допомагаємо з транспортом, дуже допомагає "Укрзалізниця". Надаємо майданчики у Західній Україні. Військово-цивільні адміністрації розміщують працівників", – додав він.

Кабінет Міністрів розпочав прийом заявок щодо евакуації підприємств із зони бойових дій на Західну Україну та готовий надати бізнесу умови для роботи на новому місці. Заявки можна подавати за посиланням https://cutt.ly/7AE49zQ



Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим незабаром буде розміщено на головній сторінці вебсайту агентства "Інтерфакс-Україна".