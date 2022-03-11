Події

16:13 11.03.2022

ПриватБанк запустив сайт для підтримки ЗСУ і гумдопомоги

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ПриватБанк запустив сайт для підтримки ЗСУ і гумдопомоги

Державний ПриватБанк (Київ) запустив сайт для підтримки Збройних сил України та гуманітарних програм, повідомила пресслужба банку в п'ятницю.

Згідно з інформацією на цьому сайті, банк приймає допомогу через картки Visa, Mastercard, Простір і UnionPay в гривнях, доларах і євро.

Зазначається, що максимальна сума переказу - 900 тис. грн, проте кількість переказів необмежена.

Сайт доступний в англомовній (https://en.privatbank.ua/help-vsu) і україномовній версіях (https://privatbank.ua/help-vsu).

Теги: #банк #допомога #зсу
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